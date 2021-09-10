Polestar modelleri 30 farklı ülkeye daha geliyor

2017 yılından beri yoluna kendi adıyla devam eden Polestar; bu yıl 17 olmak üzere, gelecek yıl toplam 30 farklı ülkeye giriş yapacak.

İlk modeli olan Polestar 1 ile oldukça ses getiren İsveçli otomobil markası Polestar, şimdilerde ise yeni bir elektrikli SUV modeli üzerinde çalışıyor.

Geçtiğimiz günlerde kapılarını açan Münih Otomobil Fuarı'nda gelecek planlarından bahseden marja, 2022 yılının sonuna kadar 30 farklı pazara giriş yapacağını duyurdu.

Polestar, açılmayı planladığı tüm pazarlar için önceden açıklama yapacağını söyledi.

YENİ BAYİLER DE YOLDA

Markanın bu geniş çaplı açılış projesi kapsamında yeni showroom'ların da önü açılacak. Bildiğiniz üzere Polestar, çok daha farklı bir bayi deneyimi sunuyor.

Polestar Space adı verilen bu bayilerin yedincisi, geçtiğimiz günlerde Berlin'de açıldı. Üretici, Münih Otomobil Fuarı kapsamında yaptığı açıklamada sekizinci Polestar Space'in Leipzig'de açılacağını da duyurdu.

2030'DA SIFIR EMİSYON HEDEFİ

Şirket, karbon nötr araçlar için 2030 tarihini işaret etti. 1995 yılında kurulan Polestar, 2015'te İsveçli otomobil devi Volvo'ya katılmıştı.

Volvo daha sonra Çinli Geely'e satıldıktan sonra, Polestar ayrı bir marka olarak yeniden faaliyetlerine başlamıştı.