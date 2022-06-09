Polestar'ın ilk elektrikli SUV modeli ekimde geliyor

Polestar'ın ilk elektrikli SUV modeli Polestar 3, ekim ayında görücüye çıkmaya hazırlanıyor. İşte otomobile ait tüm detaylar.

1995 yılında kurulan Polestar, 2015'te İsveçli otomobil devi Volvo'ya katılmıştı. Volvo daha sonra Çinli Geely'e satıldıktan sonra, Polestar ayrı bir marka olarak yeniden faaliyetlerine başlamıştı.

2022 yılının sonuna kadar 30 farklı pazara giriş yapacağını duyuran Polestar, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor.

İlk modeli olan Polestar 1 ile oldukça ses getiren marka, şimdilerde ise yeni bir elektrikli model üzerinde çalışıyor.

Polestar 3, ekim ayında geliyor

Şirket, üçüncü aracı olan Polestar 3'ün resmi tanıtımını Ekim 2022'de yapacağını duyurdu. Polestar'ın ilk spor arazi aracı olacak otomobil, ABD'de yollara çıkacak.

Polestar 3, Polestar'ın ABD'deki son derece rekabetçi ve oldukça kazançlı SUV pazarına girme girişimini işaret ediyor.

Otomobil satışa çıktığında, premium kategoriye girecek ve Tesla Model X, Audi E-tron, Mercedes-Benz EQE, Rivian R1S ve Fisker Ocean gibi elektrikli modellerle rekabet edecek.

Polestar 3 neler sunacak

Polestar 3, 600 km'den fazla menzil hedefi olan çift motorlu bir aktarma organı ve büyük bir bataryaya sahip olacak. Polestar 2 fastback sedandan daha yüksek sürüşlü bir araç olmasının yanı sıra Polestar 3, kısmen otonom sürüş sistemine de sahip olacak .

Polestar şu ana kadar yalnızca iki araç piyasaya sürdü: 155 bin dolarlık hibrit coupe Polestar 1 ve Polestar 2 sedan.

Polestar 3'e ek olarak şirket, 2023'te kompakt bir SUV (Polestar 4) ve 2024'te Polestar 5 spor sedanı piyasaya sürmeyi planlıyor.