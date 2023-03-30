Polonya, benzinli ve dizel araç yasağına karşı oy kullandı Polonya İklim ve Çevre Bakanı Anna Moskwa, Avrupa Birliği ülkelerinin, 2035'ten itibaren benzinli ve dizel motora sahip yeni otomobillerin satışını yasaklama girişimine onay verdiğini ancak Varşova yönetiminin karşı oy kullandığını açıkladı..

AA & Ensonhaber

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen elektrikli otomobiller, yavaş yavaş içten yanmalı motorların yerini alacak.

Çünkü birçok ülke, gelecekte emisyon değerlerini sıfırlamak için şimdiden içten yanmalı motorları yasaklamaya başladı bile.

Hükümetler, lider piyasalarda en geç 2035'e kadar, dünyada ise 2040'a kadar tüm yeni otomobil ve kamyonet satışlarının sıfır emisyona sahip olması için çalışacak.

AB'den benzinli ve dizel araçlara yasak

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadele kapsamında karbon emisyonlarını sıfıra indirme planı çerçevesinde dizel ve benzinli araç satışına 2035'ten itibaren yasak getiren yasayı onayladı.

Polonya İklim ve Çevre Bakanı Anna Moskwa, söz konusu yasaya Varşova yönetiminin karşı oy kullandığını söyledi.

Moskwa, Twitter hesabından yaptığı açıklamada söz konusu kararı desteklemediklerini ifade ett

Yasaya göre, otomobil üreticileri, 2035'e kadar karbon emisyonlarını sıfırlayacak. Böylece AB ülkelerinde söz konusu tarihten itibaren karbon salan benzinli ve dizel de dahil içten yanmalı motora sahip yeni otomobil satışı yapılamayacak.

Yasa, bu aşamadan sonra AB Resmi Gazetesi'nde yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek.