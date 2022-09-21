Porsche, 29 Eylül'de halka arz edilecek

Porsche, hisselerinin yüzde 25'ini halka arza hazırlanıyor. Bu arzla birlikte, şirketin değerinin 85 milyar euroya çıkacağı tahmin ediliyor.

Borçları nedeniyle yıllar önce Alman otomobil devi Volkswagen tarafından satın alınan lüks otomobil üreticisi Porsche, şirketin elindeki en büyük kozlardan bir tanesi.

Alman şirket, Porsche'nin hisselerinin yüzde 25'lik bir kısmının halka arz olacağını bu yılın başlarında açıkladı. Şirket, şimdi ise halka arz için gün saymaya başladı.

İşlemler 29 Eylül'de başlayacak

Alman otomobil üreticisi Porsche, hisselerinin yüzde 25’ini Frankfurt Menkul Kıymetler Borsasına listelemek için ilk halka arz duyurusunu yaptı.

29 Eylül tarihinde işlemlerin başlayacağını dile getiren yetkililer, yatırımcıların Porsche hisselerini alabileceklerini açıkladı.

Halka arz kapsamında 911 milyon hissenin yarısı normal diğer yarısı ise imtiyazlı hisse olacak. Halka arzda toplamda 18.1 milyar ila 19.5 milyar euro arasında bir hisse satışı gerçekleşecek.

Porsche CEO'su Oliver Blume, "Volkswagen Denetleme Kurulu'nun Porsche AG'nin halka arzı lehine kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu Porsche için tarihi bir an. Dünyanın en başarılı spor otomobil üreticilerinden biri olan Porsche’nin halka arzı bizim için yeni bir sayfa demek." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Porsche büyümeye devam ediyor

2022'nin ilk yarısında Porsche; gelir, faaliyet karı ve satış getirisinde güçlü bir büyüme kaydetti.

2022 yılının tamamı için şirket, yaklaşık 38 ila 39 milyar euro aralığında gelir ve yüzde 17 ila 18 aralığında bir satış getirisi hedefliyor. Şirketin uzun vadeli hedefi ise bu rakamın yüzde 20’lere çıkarmak.

Almanya'nın en büyük halka arzı olabilir

Halka arzıyla birlikte şirketin değerinin 65 ila 85 euro arasına çıkması bekleniyor. 85 milyar euroluk üst sınır gerçekleşirse, bunun Almanya tarihindeki en büyük halka arz olacağı belirtiliyor. Bu aynı zamanda Avrupa'da 1999'dan beri gerçekleşen en büyük halka arz olacak.