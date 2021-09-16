Porsche, 5 bin aracını geri çağırdı

Porsche, Boxster ve Cayman modellerinde arka aksta yaşanan problemler nedeniyle 5 bin aracını geri çağırma kararı aldı.

Otomobil üreticileri, zaman zaman araçlarda yaşanan problemler nedeniyle araçlarını geri çağırabiliyor. Bu üreticilere Alman devi Porsche de eklendi.

Porsche, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 4 bin 934 Boxster ve Cayman modellerini etkileyen bir geri çağırma kararı aldı.

Geri çağırma bildiriminde, bir üretim hatasının arka aks taşıyıcı yan bölümlerinin spesifikasyonları karşılamamasına neden olduğu belirtildi.

MALZEMEDE SORUN ÇIKTI

Porsche, bir malzeme analizinin döküm bileşendeki stronsiyum oranının belirtilen eşiği aştığını ve bunun malzeme özelliklerinin bozulmasına neden olduğunu ortaya çıkardığını söylüyor.

Bu hatalı parça zamanla çatlayabilir veya kırılabilir, bu da potansiyel olarak araç kontrolünün kaybedilmesine ve çarpışma riskinin artmasına neden olabilir. Porsche, sorun nedeniyle arkadan bir tıkırtı sesinin duyulabileceğini belirtiyor.

Geri çağırma, 1 Eylül 2012 ile 31 Temmuz 2014 arasında üretilen 2013-2015 Boxster modellerini, 5 Eylül 2012 ile 31 Temmuz 2014 arasında üretilen 2013-2014 Boxster S'leri, 18 Ocak 2013 ile 31 Temmuz 2014 arasında üretilen 2014-2015 Cayman modellerini etkiliyor.