Porsche: Avrupa benzinli ve dizel motor yasağını erteleyebilir Porsche Mali İşler Direktörü Lutz Meschke, Avrupa'nın 2035 yılına kadar yeni içten yanmalı motorlu otomobillerin satış yasağını erteleyebileceğini söyledi.

ensonhaber.com

Avrupa Komisyonu, önümüzdeki on yıl içinde sera gazı salınımını yüzde 55 oranında azaltmak için sert emisyon kuralları getirecek.

Bu nedenle artık üreticiler, yavaş yavaş sadece elektrikli otomobillere odaklanıyor ve içten yanmalı motorlardan vazgeçiyor.

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yeni benzinli ve dizel otomobillerin satışlarının 2035'ten itibaren yasaklanmasını onaylamıştı.

Karara göre, AB üyesi ülkelerde 2035'ten itibaren satılacak yeni bütün otomobil ve hafif ticari araçların sıfır emisyonlu olması gerekecek.

Porsche: Yasak ertelenebilir

Porsche Mali İşler Direktörü Lutz Meschke, Avrupa'nın 2035 yılına kadar yeni içten yanmalı motorlu otomobillerin satışını aşamalı olarak durdurma planının ertelenebileceğini söyledi .

Bölgenin tüketicileri, güvenilir şarj ağlarının eksikliği, sürekli yüksek fiyatlar ve elektrikli araç teşviklerinin geri alınması nedeniyle bu yasağa karşı çıkıyor.

Porsche'nin uzun süredir ertelenen elektrikli Macan SUV modelinin tanıtımı sırasında konuşan Meschke, şunları söyledi: