Porsche, batarya üretimi için Alman Customcells ile anlaştı

Porsche, batarya üretimi için Alman Customcells ile anlaştı

Porsche, bataryalardaki enerji yoğunluğunu artırmak için Alman şirket Customcells ile iş birliği yaptığını duyurdu.

Elektrikli araç pazarının giderek büyümesiyle harekete geçen otomobil üreticileri, gelecekte bu alanda söz sahibi olabilmek için çeşitli yatırımlar yapıyor.

Bu üreticilerden biri olan Porsche, Almanya’da elektrikli araçlar için batarya hücresi üretecek bir fabrika inşa edeceklerini ve bununla, elektrikli ulaşım planlarını hızlandıracaklarını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu.

Volkswagen (VW) Grubu markalarından Porsche'den yapılan açıklamada, bataryalardaki enerji yoğunluğunu artırmak için Alman şirket Customcells ile iş birliği yapıldığı duyuruldu.

İki firmanın iş birliğinden çıkacak bataryaların, Porsche'nin elektrikli otomobillerinde yer bulması bekleniyor.

YILDA BİN ARAÇ İÇİN BATARYA ÜRETECEK

Porsche'nin, yüzde 80'ini elinde bulunduracağı ortak girişime çift haneli milyon euroluk yüksek bir yatırım yapacağını aktarıldı. Üretim tesisinin, 100 kilovat saat kapasiteye sahip olacağı ve bunun da yılda yaklaşık bin araba için yeterli aküye dönüşeceği kaydedildi.

Ağırlıklı olarak Asya'daki akü tedarikçilerine güvenen Avrupalı ​​otomobil üreticileri, Avrupa Birliği'ndeki daha katı çevre kurallarını karşılamak için elektrikli araç üretimindeki artış ışığında, yurt dışı bağımlılıklarını azaltmaya çalışıyor.

Bu nedenle gelecek yıllarda birçok üretici, kendi ülkelerindeki fabrika sayısını artırmayı planlıyor.