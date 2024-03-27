Porsche, Boxster ve Cayman satışlarını durduruyor Porsche, AB'deki siber güvenlik yasaları nedeniyle bazı otomobillerini satıştan kaldırmak zorunda kalacak.

ensonhaber.com

Avrupa Birliği, artan siber saldırılara karşı otomobilleri korumak temmuz ayından itibaren yeni bir yasayı yürürlüğe sokacak.

Bu yasalar, üreticilerin araçlarını siber saldırılara karşı daha dirençli hale getirmesini zorunlu kılacak.

Eğer üreticiler araçlarında sertifikalı bir yönetim sistemine sahip olduklarını kanıtlayamazlarsa, ya şartları karşılamak için adımlar atacaklar ya da araçlarını piyasadan çekecekler.

Porsche iki modelin satışlarını durduruyor

Avrupa'da içten yanmalı Macan'ın satışlarının sonlanmasıyla birlikte 718 Boxster ve 718 Cayman de satış listelerinden kaldırılıyor.

Öte yandan bu karar, uzun süredir prototiplerini gördüğümüz elektrikli Boxster modelinin daha erken bir tarihte tanıtılmasını sağlayabilir.