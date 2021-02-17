Porsche, Çin'de araç üretmeyeceğini açıkladı

Porsche CEO'su Oliver Blume, Çin'de satış hacminin yüksek olmasına rağmen ülkede üretim yapmayacaklarını duyurdu.

Birçok otomobil üreticisi için Çin'in önemi oldukça büyük. Ülkedeki potansiyel müşterilerin fazla olması nedeniyle markalar buraya dev yatırımlar yaparken, Porsche'den yeni bir açıklama geldi.

Porsche, geçen yılın sonunda Asya'daki talep artışını karşılamaya yetecek kadar araç sevkiyatında zorlanmasına rağmen, en büyük ve en kârlı pazarı olan Çin'de bir fabrika inşa etmeyeceğini açıkladı.

"ÇİN'DE ÜRETİM YAPMAK MANTIKLI DEĞİL"

CEO Oliver Blume, Financial Times'a verdiği demeçte, "Üretimi Çin’e taşımak hiç mantıklı değil." dedi.

Porsche'den yapılan bu açıklama, Çin'deki üretimi giderek artıran Audi, BMW ve Mercedes gibi diğer Alman markalarla çelişiyor.

Geçtiğimiz yıl Daimler patronu Ola Kallenius, Stuttgart merkezli şirketin artık işçilik maliyetlerinin yüksek olduğu Almanya'daki üretimini artırmayacağını ve bunun yerine Çin'e yatırım yapacağını açıklamıştı.

Öte yandan Porsche satışlarının yaklaşık üçte birini oluşturan Çin, koronavirüs salgınıyla mücadele ettiği 2020 yılında şirketin büyüme kaydettiği tek büyük pazar oldu.