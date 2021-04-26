Porsche, elektrikli araç bataryaları için fabrika kuruyor

Porsche, Almanya'da elektrikli araçlar için batarya fabrikası inşa edeceğini duyurdu.

Elektrikli araç pazarının giderek büyümesiyle harekete geçen otomobil üreticileri, gelecekte bu alanda söz sahibi olabilmek için çeşitli yatırımlar yapıyor.

Bu üreticilerden biri olan Porsche, Almanya’da elektrikli araçlar için batarya hücresi üretecek bir fabrika inşa edeceklerini ve bununla, elektrikli ulaşım planlarını hızlandıracaklarını duyurdu.

Porsche CEO’su Oliver Blume, "Bataryalar, Almanya'nın otomobil endüstrisi için kendi ülkemizde de sahip olmamız gereken önemli bir teknoloji ve Porsche bunda öncü bir rol oynamak istiyor." dedi ve pil fabrikasının Tuebingen'in Swabian kasabasında kurulacağını ekledi.

Porsche, Avrupa'da yarım düzine batarya tesisi kurmayı ve küresel olarak elektrikli araçları şarj etmek için altyapıyı genişletmeyi planlayan ana şirketi Volkswagen'den elektrikli araç bataryaları satın alacak.

"YÜKSEK PERFORMANSTA ÖNCÜ OLMAK İSTİYORUZ"

Blume, "Ancak yüksek performanslı bataryalar için de bir segment olacak. Tıpkı yüksek performanslı içten yanmalı motorları geliştirdiğimiz gibi, şimdi de yüksek performanslı bataryalarda da öncü olmak istiyoruz." dedi.

Ağırlıklı olarak Asya'daki akü tedarikçilerine güvenen Avrupalı ​​otomobil üreticileri, Avrupa Birliği'ndeki daha katı çevre kurallarını karşılamak için elektrikli araç üretimindeki artış ışığında, yurt dışı bağımlılıklarını azaltmaya çalışıyor.

Bu nedenle gelecek yıllarda birçok üretici, kendi ülkelerindeki fabrika sayısını artırmayı planlıyor.