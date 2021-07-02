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    Porsche, elektrikli Taycan modellerini geri çağıracak

    Porsche, tamamen elektrikli ilk otomobil modeli olan Taycan'ı, hareket halince yaşanan güç kaybı problemi nedeniyle geri çağırmayı düşünüyor.
    • Haber Merkezi
    • 02.07.2021 - 08:41
    • Güncelleme : 02.07.2021 - 09:12
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    Porsche, elektrikli Taycan modellerini geri çağıracak

    Alman otomobil üreticisi Porsche, elektriklenme yarışında rakipleriyle baş edebilmek için geçtiğimiz yıl tamemen elektrikli Taycan modelini tanıtmıştı.

    Tüm dünyada sadece Porsche tutkunlarının değil, tüm otomobil tutkunlarının yakından takip ettiği en yeni Porsche modeli Taycan, şimdilerde sorunlarla boğuşuyor.

    YAZILIM SORUNLARI VAR

    Porsche, ani bir güç kaybına neden olabilecek bir yazılım sorununu düzeltmek için, Taycan elektrikli otomobilini küresel olarak geri çağırmayı planlıyor.

    Söz konusu plan, ABD'de arabaların acil durum moduna geçtiği ve mayıs ayında Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi tarafından soruşturma başlatıldığına dair raporların ardından gündeme geldi.

    taycan

    Önümüzdeki günlerde resmi bir açıklama yapılması beklenirken, yetkililer şu ana kadar herhangi bir kaza veya yaralanma olmadığını söyledi. Porsche sözcüsü ise konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

    Bu yılın başlarında, bazı Porsche sürücüleri 800 voltluk bir pille çalışan Taycan'ın aniden durmasından şikayet etmişti.

    Sorun "herhangi bir hızda hareket halindeyken hareket gücü kaybı" olarak nitelendirildi. Rapora göre tüm şikayetler, sorunun pil arızası hakkında uyarı veya hata mesajı olmadan oluştuğunu gösteriyor.

    taycan


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