Porsche, geleceğin yakıtı olan hidrojene yöneliyor

Elektrikli araçlar üzerine çalışmalarını sürdüren Porsche, şimdi de geleceğin petrolü olarak nitelendirilen hidrojen yakıtı üzerinde çalışıyor.

Son zamanlar birçok şirket karbon emisyonunu en aza indirmek için elektrikli otomobiller üzerinde çalışıyor.

Bu şirketlerden biri olan ve elektrikli araçlar üzerinde çalışmalara devam eden Porsche, şimdi de hidrojen yakıt teknolojisine gözünü dikti.

Porshe markasının mühendisleri, V8 motorlarından birini, geleceğin petrolü hidrojen enerjisiyle çalışır hale getirmek istiyor.

Porsche Engineering bölümünde motor simülasyonu birimi kıdemli uzmanı olan Vincenzo Bevilacqua, "Mühendislerimiz mevcut yüksek performanslı benzinli motorlarımızın gücü ve torkunda bir konsept amaçlayan, hidrojen yanmalı motoru geliştirdi.

Bu geliştirme sırasında aynı zamanda, düşük yakıt tüketimi ve emisyonları ortam havasıyla aynı seviyede tutma hedefimiz de vardı." dedi.

Her ne kadar fiziksel değil sanal bir çalışma olsa da, ekip Porsche'nin 4.4 litrelik V8 motoruyla bu simülasyona başladı ve hidrojenle çalışacak şekilde değiştirdi.

Hidrojen yakıtlı araç nedir

Hidrojen yakıtlı araçlar da tıpkı elektrikli araçlar gibi gücünü elektrikten alıyor. Ancak hidrojenli araçların içerisinde herhangi bir batarya yok. Bu araçlar, elektrik enerjisini içerisinde bulunan hidrojenden elde ediyor.

Benzin ve dizel gibi fosil yakıtların yerine hidrojen kullanmak, karbondioksit gazı oranını düşürebilmek için en iyi çözüm yöntemlerinden biri. Bu nedenle bazı üreticiler, bu teknolojiyi daha geliştirmek için çalışıyor.

Hidrojen yakıtının maliyetli olması ve gerekli yakıt istasyonlarının fazla olmaması, şu anda bu teknolojinin önündeki en büyük iki engel olarak dikkat çekiyor.