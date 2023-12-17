Porsche Macan satışları Avrupa'da durdurulacak: İşte nedeni! Porsche Macan, siber güvenlik düzenlemelerinin tam gereklilikleri bilinmeden önce üretildi ve bu nedenle Avrupa satışları sona erecek.

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Porsche, siber güvenlik düzenlemelerine ilişkin yeni kuralları karşılamadığı için Macan SUV modelinin Avrupa Birliği'ndeki satışlarını planlanandan daha erken durduruyor.

Bir şirket sözcüsü, Porsche'nin AB'deki Macan satışlarını baharda durduracağını söyledi.

Bunun nedeni, 1 Temmuz'dan sonra AB'de kayıtlı yeni araçların elektronik mimarilerinin, arabayı bilgisayar korsanlarından korumak için yeni kurallara uymak zorunda olması.

Macan, siber güvenlik düzenlemelerinin kesin gereksinimleri bilinmeden önce geliştirildi ve SUV'u bu gereksinimleri karşılayacak şekilde güncellemek çok maliyetli olacaktı.

Porsche'nin Avrupa'da en çok satan modeli

Macan, pazar araştırmacıları Dataforce'a göre, 19 bin 799 adetlik satışla Cayenne'in 16 bin 485 adetlik satışını geride bırakarak ekim ayına kadar Porsche'nin Avrupa'da en çok satan modeli oldu.

Porsche, AB dışındaki pazarlarda satışa sunulmak üzere Macan'ı Almanya'nın Leipzig kentindeki fabrikasında üretmeye devam edecek. İçten yanmalı motor Macan'ın en az iki yıl daha satılmaya devam etmesi bekleniyor.

Avrupa'da satılan diğer VW Grubu modelleri de yeni siber güvenlik kurallarından etkileniyor.

Bunlar arasında VW e-Up elektrikli mini otomobil, VW Transporter T 6.1 minibüs ve Audi TT ve R8 spor otomobiller yer alıyor.