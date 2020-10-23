Porsche Panamera ailesine yeni modeller eklendi

Alman otomobil üreticisi Porsche, Panamera ailesine; plug-in modelleri Panamera Turbo S E-Hybrid ve Panamera 4 E-Hybrid'in yanı sıra Panamera 4S modelini eklediğini açıkladı.

Volkswagen bünyesinde hizmet veren lüks otomobil üreticisi Porsche, geçtiğimiz günlerde hakkına açılan emisyon soruşturmasıyla mücadele ederken, bir yandan da yeni otomobillerini tanıtmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde makyaj operasyonundan geçen Panamera ailesine yeni modeller eklendi.

Porsche ürün yelpazesi, Panamera model ailesine eklenen 4S, 4 E-Hybrid ve Turbo S E-Hybrid ile genişledi.

TEKNİK DETAYLAR

Yeni Panamera Turbo S E-Hybrid, 420 kW (571 beygir),dört litrelik V8 çift turbo motorlu ve 100 kW (136 beygir) güç üreten elektrikli motoruyla serinin en güçlü üyesi olarak ön plana çıkıyor.

17.9 kWh kapasiteye sahip Panamera Turbo S E-Hybrid modeli, yeni bataryası ve optimize edilmiş sürüş modları sayesinde önceki hibrit modellere göre yüzde 30 daha fazla menzil sunuyor.

Panamera 4 E-Hybrid modelinde ise 243 kW (330 beygir) güç üreten 2.9 litrelik V6 çift turbo motor yer alıyor.

Son olarak Panamera 4S modelinde 324 kW (440 beygir) güç üreten motor ve şasi, tasarım, donanım ve bilgi-eğlence sistemleri bakımından iyileştirmeler karşımıza çıkıyor.

Yeni Panamera Turbo S E-Hybrid modelinin yalnızca elektrik motorla menzili 50 km'ye (WLTP) kadar çıkarken, Panamera 4 E-Hybrid ise sıfır emisyonla 56 km'ye (WLTP) kadar bir menzile sahip.

Porsche plug-in hibrit modelleri evde standart elektrik prizleri aracılığıyla şarj edilebiliyor. Standart Porsche Mobil Şarj Cihazıyla 7.2 kW'ye kadar şarj kapasitesi elde edilebiliyor ve farklı şarj noktalarında da şarj edilebiliyor.

ARALIKTA ÜLKEMİZDE SATIŞA ÇIKACAK

Yapılan açıklamaya göre, yeni Porsche Panamera modelleri aralık ayında Türkiye'de Porsche merkezlerinde satışa sunulacak.

Alman üretici, yeni Panamera'nın siparişlerini Almanya'da başlattı. Ekim ayından itibaren showroomlara da gelen model, Almanya'da 91 bin 345 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.



