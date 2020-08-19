- Haberler
- Otomobil Haberleri
- Porsche, Slovakya'ya yeni bir fabrika daha kuruyor
Porsche, Slovakya'ya yeni bir fabrika daha kuruyor
- Haber Merkezi
- 19.08.2020 - 09:19
Alman otomobil üreticisi Porsche, ikinci tamamen elektrikli otomobili olan 2021 Taycan Cross Turismo'yu 2020 yılının sonuna doğru tanıtmayı planlarken, yeni fabrika çalışmalarına da hız kazandırdı.
Slovakya'daki Dennik N gazetesinde yer alan habere göre, Volkswagen'in bünyesinde bulunan lüks otomobil üreticisi Porsche, Slovakya'da otomobil karoserleri yapmak için yeni bir fabrika inşa etmeyi planlıyor.
Spor otomobil üreticisinin ülkede bir fabrikası olmasına rağmen, yeni yapılacak fabrikada geliştirme merkezi inşa etmesi de söyleniyor.
Ayrıca inşa edilen fabrikanın 1200 işçiye istihdam sağlaması bekleniyor.
TAYCAN CROSS TURISMO YOLLARA ÇIKACAK
Bunun dışında Porsche, ikinci tamamen elektrikli otomobili olan 2021 Taycan Cross Turismo'yu 2020 yılının sonuna doğru tanıtacak.
Taycan'ın Cross Turismo versiyonundaki motor seçeneklerinin aynı Taycan'daki gibi 4S, Turbo, Turbo S gibi seçenekler olması bekleniyor. Aracın performans değerleri de standart Taycan'la hemen hemen aynı olacak.
Cross Turismo, Porsche'nin elektrikli araç pazarına yönelik iddialı bir adımı olacak.
Porsche Taycan Cross Turismo'dan yeni görüntüler: