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Porsche, Slovakya'ya yeni bir fabrika daha kuruyor

Porsche, Slovakya'ya yeni bir fabrika daha kuruyor

Porsche, Slovakya'da otomobil karoserleri üretimi yapmak için fabrika kuruyor. Ayrıca şirketin bu fabrikada yeni bir geliştirme merkezi oluşturacağı da gelen bilgiler arasında.