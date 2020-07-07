Porsche'nin ikinci tamamen elektrikli otomobili 2021 Taycan Cross Turismo, casus fotoğrafçılar tarafından yeniden görüntülendi.

Alman otomobil üreticisi Porsche, ikinci tamamen elektrikli otomobili olan 2021 Taycan Cross Turismo'yu 2020 yılının sonuna doğru tanıtmayı planlıyor.

Şu anda geliştirme aşamasının sonlarına doğru yaklaşan otomobil, geçtiğimiz günlerde casus fotoğrafçılar tarafından sızdırılmış ve biz de görüntüleri sizlerle paylaşmıştık.

Taycan Cross Turismo, abartılı stop lambası kamuflajıyla yeniden yollarda görüntülendi.

Yeni görüntülere baktığımızda, 2021 Taycan Cross Turismo'nun normal Taycan tarafından kurulan tasarım tarzından çok fazla sapmayacağını görebiliyoruz.

MOTOR SEÇENEKLERİ

Bunun dışında Taycan'ın Cross Turismo versiyonundaki motor seçeneklerinin aynı Taycan'daki gibi 4S, Turbo, Turbo S gibi seçenekler olması bekleniyor.

Aracın performans değerleri de standart Taycan'la hemen hemen aynı olacaktır.

Cross Turismo, Porsche'nin elektrikli araç pazarına yönelik iddialı bir adımı olacak.

Macan modelinin de ileride Taycan ile aynı izleri taşıyarak, elektrikli bir motora sahip olması bekleniyor.

İşte Porsche Taycan Cross Turismo'dan yeni görüntüler: