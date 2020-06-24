Porsche Taycan Cross Turismo'nun görüntüleri sızdırıldı

Porsche'nin ikinci tamamen elektrikli otomobili 2021 Taycan Cross Turismo, casus fotoğrafçılar tarafından görüntülendi.

Alman otomobil üreticisi Porsche, ikinci tamamen elektrikli otomobili olan 2021 Taycan Cross Turismo'yu 2020 yılının sonuna doğru tanıtmayı planlıyor.

Şu anda geliştirme aşamasının sonlarına doğru yaklaşan otomobil, casus fotoğrafçılar tarafından sızdırıldı. Yeni görüntülere baktığımızda, 2021 Taycan Cross Turismo'nun normal Taycan tarafından kurulan tasarım tarzından çok fazla sapmayacağını görebiliyoruz.

Cross Turismo, Porsche'nin elektrikli araç pazarına yönelik iddialı bir adımı olacak.

Macan modelinin de ileride Taycan ile aynı izleri taşıyarak elektrikli bir motora sahip olması bekleniyor.

Porsche’nin SUV modeli Cayenne’nin ise 2022 yılından itibaren tamamen elektrikli motora sahip olması söylenenler arasında.

2021 Taycan Cross Turismo hakkında daha fazla bilgi edinene kadar, aşağıdaki casus fotoğrafları incelemekten başka bir seçeneğimiz malesef yok.



