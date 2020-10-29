Porsche Taycan, tam elektrikli modelleriyle Türkiye'de

Porsche'nin tamamen elektrikli ilk modeli Taycan, Türkiye'de satışa sunuldu. İşte Porsche Taycan özellikleri ve fiyatı.

Alman otomobil üreticisi Porsche, elektriklenme yarışında rakipleriyle baş edebilmek için geçtiğimiz aylarda tamemen elektrikli Taycan modelini tanıtmıştı.

Tüm dünyada sadece Porsche tutkunlarının değil, tüm otomobil tutkunlarının yakından takip ettiği en yeni Porsche modeli Taycan, Türkiye’de de satışa sunuldu.

Taycan 4S, Turbo ve Turbo S modelleri, Türkiye'nin 7 noktasındaki Porsche Yetkili Satıcıları'nda yerini aldı.

TÜRKİYE'DE YENİ BİR SAYFA

Taycan’ın satışa sunulması ile Porsche Türkiye’nin tarihinde de yeni bir sayfa aralandığını söyleyen Porsche Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Selim Eskinazi, 2025 yılından itibaren teslim edilen Porsche modellerinin yüzde 50'den fazlasının elektrikli olacağını duyurdu.

Eskinazi, “Bu doğrultuda yeni Porsche Taycan için tüm yetkili satıcı ve servislerimizde ve ayrıca çeşitli sosyal etkileşim noktalarında kurulacak şarj istasyonları için hazırlıklarımız son hız devam ediyor.

Taycan kullanıcılarımızın şarj hizmetine ulaşabilirlikleri bizim için çok önemli, bu nedenle Türkiye’de kendi şarj ağını kuran ilk otomobil markasıyız.

"120 PORSCHE ŞARJ İSTASYONU"

Porsche Türkiye olarak, 2020 yılının sonuna kadar yaklaşık 6.7 milyon TL yatırım ile 120 adet Porsche şarj istasyonunu aktivite etmeyi planlıyoruz. 2021 yılı başında ise Doğuş Oto Kartal lokasyonumuzda Türkiye’nin en hızlı şarj istasyonunu kurmayı planlıyoruz.” diye konuştu.

PORSCHE TAYCAN FİYATI

Porsche’nin tamamen elektrikli ilk spor otomobili olan Taycan 4S, 160 bin eurodan, Taycan’ın Turbo versiyonu 200 bin eurodan ve Turbo S versiyonu 250 bin eurodan başlayan fiyatlarla müşterilerle buluşacak.