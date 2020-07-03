Porsche Taycan'ın ucuz versiyonu tanıtıldı

Porsche’nin popüler otomobil modeli Taycan, elektrikli sürüm olarak Çin'de görücüye çıktı. Gelin otomobilin özelliklerine daha yakından bakalım.

Volkswagen Group bünyesinde hizmet veren lüks otomobil üreticisi Porsche, Taycan'ın elektrikli ve daha ucuz sürümünü Çin'de gün yüzüne çıkardı.

Porsche Taycan, ilk etapta dört tekerlekten çekişli yüksek performanslı versiyonlarıyla satışa sunulmuştu. Ancak Çin'de tanıtılan Taycan, serinin giriş seviyesinde yer alacak olan arkadan itişli bir model.

İKİ FARKLI BATARYA

Porsche Taycan’ın yeni versiyonu iki farklı batarya ve güç seçeneği sunacak. Performance Battery adı verilen 79.2 kWh’lık batarya seçeneğine sahip olan versiyon 408 beygir güç üretecek.

Standart bataryaya sahip versiyon dolu batarya ile 414 kilometre sürüş menzili sunuyor.

Performance Battery Plus adındaki 93.4 kWh’lık bataryaya ev sahipliği yapan versiyon ise 489 kilometre menzil sunuyor.

Standart bataryaya sahip Posche Taycan’ın Çin’deki başlangıç fiyatı 125 bin dolar, büyük bataryalı versiyonun başlangıç fiyatı ise 134 bin dolar olarak açıklandı.