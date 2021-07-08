Porsche, tedarikçilerini uyardı: Çevreci olun

2030 yılına kadar emisyon değerlerini sıfırlamak isteyen Porsche, tedarikçilerinden daha çevreci olmalarını istedi.

Son yıllarda birçok otomobil üreticisi, daha çevreci olmak ve ülkelerin emisyon kurallarına uymak için elektrikli otomobiller üzerinden çalışıyor.

2030 yılına kadar dünya üzerinden karbon ayak izini silmek isteyen markalar arasında yer alan Porsche, tedarikçilerin de çevreci olmasını istiyor.

Markadan yapılan açıklamaya göre, şu anda şirketin emisyon rakamlarının yüzde 20'si tedarikçilerden geliyor ve bu rakam 2030'a kadar yüzde 40'a kadar çıkabilir.

ÇEVRECİ OLMAYAN TEDARİKÇİLERE ANLAŞMA YOK

Bu nedenle Porsche, kendisine hizmet eden 1.300'den fazla tedarikçiye "çevreci üretim" çağrısı yaptı. Özellikle Porsche parçaları üretirken bu hususa dikkat etmeleri gerektiğini belirten üretici, emisyon salınımı yapan tedarikçileri ile uzun vadeli kontratlar imzalamayacağını da resmen duyurdu.

Stuttgart çevresinde, emisyon değerlerini sıfırlamak için ilk adımlarını atmaya başlayan üretici, kendi tesislerinde 2019 yılından beri tamamen çevreci üretim yapıyor. Hatta Porsche Taycan'ın üretiminde karbon ayak izi sıfıra indirilmiş durumda. Amiral gemisi 911'in üretim bandı ise 2020 yılından beri çevre dostu.