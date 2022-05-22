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    Porsche, Türkiye'deki ilk batarya onarım merkezini açtı

    Porsche, Türkiye'deki ilk batarya onarım merkezini Porsche Yetkili Satıcı ve Servisi Doğuş Oto Kartal’da hizmete sundu.
    • Haber Merkezi
    • 22.05.2022 - 08:47
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    Porsche, Türkiye'deki ilk batarya onarım merkezini açtı

    2019 yılından bu yana geçekleştirdiği şarj istasyonları yatırımıyla Türkiye'de elektrikli otomobiller için şarj istasyonu ağını genişleten lüks otomobil markası Porsche, ülkemizdeki yatırımlarına devam ediyor.

    Porsche, Türkiye’deki ilk batarya onarım merkezini Doğuş Oto Kartal’da yer alan Porsche servisinde hizmete açtı.

    Tesisin, 26 ülkenin yer aldığı Porsche’nin Orta Doğu Avrupa (PCEE) bölgesindeki 8 onarım merkezinden biri olduğu belirtildi.

    Porsche Türkiye Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Süleyman Bulut Ejder, "Bu tesis diğer ülkelere de hizmet verecek şekilde tasarlandı. Bir elektrikli araç bataryasına, alt parçalarına kadar onarım hizmeti verebiliyoruz.

    "Maliyetler azalacak"

    Arıza veya kaza durumunda değişmesi gereken bataryalar için maliyetleri azaltacak, onarım sürelerini kısaltacağız.

    Porsche ekibi olarak edindiğimiz tecrübeyle gelecekte bu tesis Audi, Volkswagen, Seat, Cupra ve Skoda markalarına da hizmet vermeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

    porsche


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