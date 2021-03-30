Porsche, Türkiye'ye şarj istasyonu ağı kurdu

Porsche, Türkiye’de tüm elektrikli otomobiller için şarj ağı kuran ilk otomobil markası oldu.

Alman otomobil devi Porsche, geçtiğimiz yıl tamamen elektrikli ilk spor otomobil modeli Taycan’ı Türkiye’de piyasaya sürmüştü. Satışlardan oldukça memnun olan marka, ülkemizdeki şarj altyapısını geliştirmeye devam ediyor.

Porsche Türkiye olarak yatırımlarıyla Türkiye’nin elektrikli araç ekosisteminin gelişimine önemli katkı sağladıklarını ifade eden Porsche Pazarlama Müdürü Selim Eskinazi, "2020 yılında, müşterilerimiz ve tüm elektrikli araç kullanıcıları için 3 adet 350KW’lik Türkiye’nin en hızlı şarj istasyonu da dahil olmak üzere 7.8 milyon TL tutarında yatırım sonucunda ülke çapında 100 adet şarj istasyonunun kurulumunu tamamladık.

"TÜRKİYE'DE İLK"

Porsche Satış Sonrası Hizmetler ekibinin tüm çalışmaları sayesinde Porsche, Türkiye’de bir şarj ağına sahip olan ilk otomobil markası ve en büyük 4’üncü şarj operatörü oldu.'' dedi.

HEDEF 117 İSTASYON

Elektromobilite temalı yatırımlarına 2021 yılında da devam edeceklerini aktaran Selim Eskinazi, ''Nisan ayı sonuna kadar Doğuş Oto Kartal’a kurulacak 320KW DC Porsche şarj istasyonu ve Türkiye çapındaki yeni AC Porsche şarj istasyonlarıyla birlikte şarj ağımıza dahil toplam 117 istasyona ulaşmayı hedefliyoruz.

"YIL SONUNA KADAR 10 MİLYONLUK YATIRIM"

Yıl sonuna kadar ise AC şarj istasyonları ve bayilerimize kurmayı planladığımız 100KW ve üzeri DC şarj istasyonları ile toplam yatırım miktarımız 10.1 milyon TL’yi bulacak. 2021 yılında hedefimiz 190 adet şarj cihazına ulaşmak.'' ifadelerini kullandı.