Porsche, yeni montaj fabrikası için Malezya'yı seçti

Alman otomobil devi Porsche, Malezya'da bir tesis yatırımı hazırlığı yapıyor.

Alman otomobil devi Porsche, Malezya'da yeni bir montaj tesisi yatırımı hazırlığı içinde. Porsche, söz konusu yatırmı Inokom Corporation iş birliği ile hayata geçirecek.

Aynı zamanda şirketin, Inokom Corporation'ın bağlı kuruluşu Sime Darby Motors ortaklığında ülkede bir montaj fabrikası kurmak için anlaştığı kaydedildi.

Bu kapsamda, Malezya'nın kuzeyindeki Kedah bölgesinde yer alacak tesisin inşaatını Inokom üstlenecek.

GÜNEYDOĞU ASYA'NIN MERKEZİ OLACAK

Porsche'nin, bu yatırım ile Malezya'yı Güneydoğu Asya pazarında merkez olarak konumlandıracağı belirtildi. Yatırım kararının ülkenin Finans Bakanlığı tarafından onaylandığı da edinilen bilgiler arasında.

Porsche'un Malezya yatırımının tutarı konusunda ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.