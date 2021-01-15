Porsche'den 25. yıla özel Boxster modeli

orsche ilk olarak 1993 yılında Detroit Otomobil Fuarında tanıttığı Boxster modelinin 25. yılını, özel bir modelle kutluyor.

Porsche, ilk olarak 1993 yılında Detroit Otomobil Fuarında tanıttığı Boxster modelini 1996'da Avrupa'da ve 1997'de de ABD'de satışa çıkarmıştı. Marka, şimdilerde ise modelin 25. yılını kutluyor.

Araç, 1993 yılında Detroit Otomobil Fuarı'nda tanıtılan konsept modelin rengi olan GT Silver Metallic rengiyle yeniden satışa sunulacak. Orijinaline sadık kalınan araç 718 Boxster GTS 4.0 modeline dayanıyor.

6 silindirli Boxster motorla çalışan araç 394 beygir güç üretiyor. 25. yıla özel bu modelin üretimi 1250 adetle sınırlandırılacak.