Porsche'den şarj sorununa yeni çözüm: Şarj tırı

Budapeşte'de yapılan özel bir Porsche etkinliğinde görünen şarj istasyonu çözümü oldukça dikkat çekti. Şirketin şarj tırı, aynı anda 10 aracı şarj edebilme kapasitesine sahip.

Elektrikli otomobillerin oldukça yaygınlaştığı son yıllarda, şarj sorunu ciddi bir sorun. Birçok ülke, kendi şarj alt yapısını kurmaya devam ederken, otomobil üreticileri de çeşitli çözümler geliştiriyor.

Alman otomotiv devi Porsche, elektrikli modeli Taycan için dünyanın dört bir yanında sürüş etkinlikleri düzenliyor. Porsche, bu etkinliklerde yaşadığı hızlı ve aynı anda şarj sorununa bulduğu çözümle gündemde.

Porsche, Alman teknoloji ortağı ADS-Tec şirketi ile birlikte şarj sistemi ve depolama ünitesi olan mobil şarj TIR'larını hayata geçirdi.

10 ARACI AYNI ANDA ŞARJ EDEBİLİYOR

3.2 megawattlık güce sahip olan TIR, aynı anda 10 Taycan'ı şarj edebiliyor. Araç, yeniden şarj doldurulana kadar ise toplamda 30 adet Taycan'a şarj desteği sağlayabiliyor. Mobil şarj istasyonlarının yeniden dolumu ise 4 saat sürüyor.

Porsche Deneyimsel Pazarlama Direktörü Ragnar Schulte, "TIR'ları Avrupa'da çok sayıda etkinlikte kullandık ve bazıları eksi 40 dereceye kadar düşen sıcaklıklarda olmak üzere yaklaşık 5 bin şarj işlemi gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.



