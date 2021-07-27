Porsche'den uzay kapsülü gibi görünen yaşam alanı konsepti

Porsche, "geleceğin yaşam alanı" olarak tanımladığı Vision Renndienst isimli elektrikli van konseptinin yeni görüntülerini paylaştı.

Son zamanlarda oldukça popüler hale gelen elektrikli otomobiller, aynı zamanda fütüristik tasarımlarıyla da oldukça konuşuluyor.

Taycan modeliyle elektrikli otomobil pazarında adından söz ettiren Porsche, uzay kapsülünü andıran yeni yaşam alanını paylaştı.

Geçtiğimiz yıl tanıtılan Porsche Vision Renndienst isimli elektrikli van konseptine ait görüntüler, oldukça etkileyici görünüyor.

6 kişinin rahatça seyahat edebileceği koltuklara sahip tasarımda, sürücü koltuğu tam ortaya konumlandırıldı.

KAVİSLİ ÖN CAM VE GÖSTERGE PANELLERİ

Kenarlara doğru fazlasıyla kavisli bir ön cam, üç kollu direksiyon ve mevcut Porsche modellerinde gördüğümüz kavisli gösterge paneli, dikkat çeken diğer detaylar arasında yer alıyor.

Bunun yanı sıra, sağda ve solda birer ekran ve çeşitli kontrol düğmeleri mevcut. Konsoldaki düğmelerin yanı sıra, kapı içlerinde de dokunmaya duyarlı kontroller var.







Sürücünün arkadaki yolcularla rahat iletişim kurabilmesi için 180 derece dönen koltuklara sahip olan yeni konsept, arkadaki koltukların sağa, sola, ileriye veya geriye kaydırılmasına izin veriyor.

Porsche, Vision Renndienst konseptinin üretime girip girmeyeceğine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Aslına bakacak olursak, bu tip etkileyici konsept tasarımlar, gelecekte nelerle karşılaşacağımızı bizlere gösteriyor. Bu nedenle böyle tasarımları yakın zamanda görmemiz pek olası değil.