PS Dizayn Otomotiv Kurucusu Levent Tonkuş: “Body kitler aracın aerodinamik yapısına da katkı sağlıyor”

İstanbul Topkapı’da bir showroomu da bulunan PS Dizayn, Antalya’nın Kepez ilçesinde yer alan üretim tesisiyle otomobil aksesuarları geliştiriyor.

Markanın kurucusu ve aktif yöneticisi Levent Tonkuş, modifiye araç tutkusuna ve tuning işlemlerinde en çok tercih edilen aksesuarlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Otomobil tutkunları tarafından en çok tercih edilen modifiye aksesuarlarına değinen Tonkuş; “Body kit, ülkemizde de dünyada da modifiye tutkunlarının en çok tercih ettiği aksesuarlardan. Body kitler, aracın tüm ekseriyetini değiştirirken aerodinamik yapısına da katkı sağlıyor. Bu nedenle en çok tercih edilen aksesuar ürünleri arasında.” İfadelerini kullandı.

“Aracın Farklı Bölgelerine Konumlandırılabiliyor”

Modifiye tutkunlarının en çok tercih ettiği body kitler hakkında detaylı bilgi paylaşan PS Dizayn Otomotiv kurucusu Levent Tonkuş; “Body kit, aracın aerodinamik yapısını güçlendirmekle kalmıyor aynı zamanda aracın performansına da dolaylı yollardan olumlu etki gösteriyor. Yaygın olarak yanlış bilinen bir düşünce body kitlerin araç performansına etkide bulunmadığı yönünde. Uyguladığımız işlemler sonucunda aracın farklı bölgelerine konumlandırılan body kitler, aracın motor bölgesindeki hava akışını güçlendirmeye yönelik etkiler gösteriyor. Body kitler, aracın farklı bölgelerine kolaylıkla konumlandırılabiliyor. Burada body kitlerin doğru şekilde yerleştirilmesi ve işlemi yapanın tecrübesi oldukça önemli. Aynı zamanda body kitin, doğru şekilde tasarlanmış olması da performansı etkileyen bir diğer önemli faktör.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

“PS Dizayn Olarak Geliştirdiğimiz Özel Tasarımlarımız Estetiği Kaliteyle Bütünleştiriyor”

PS Dizayn’ın üretim ağı hakkında da bilgiler paylaşan Levent Tonkuş açıklamalarında; “PS Dizayn olarak geliştirdiğimiz özel tasarımlarım, estetiği kaliteyle buluşturuyor. Otomobil aksesuarlarında en önemli iki kavram estetik ve kalite. Bu iki özelliği aksesuarda olmaması halinde yapılan çalışmalar istenilen sonucu sunmayabilir. Doğru ve etkili bir modifiye için, malzeme kalitesine oldukça önem verilmeli. Biz 1999 yılında çıktığımız yolculuğumuzda ilk olarak fiber body kitler kullanıyorduk. Günümüzde ise üretimimizi plastik body kitlere kaydırdık. Honda Civic, Mercedes, BMW, VV Golf ve Seat Leon gibi en çok tercih edilen araçlar için özel çalışmalarımız bulunuyor. Bu araçlar modifiye tutkunlarının en çok tercih ettiği otomobiller.” İfadelerine yer verdi.