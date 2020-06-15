PSA, Fransa'daki fabrikasında yerli işçi tercih etmedi

Otomobil üreticisi PSA, Fransa'daki fabrikasında Polonyalı işçi çalıştırmak isteyince tepki aldı.

1976 yılında Fransa'da kurulan ve Avrupa'nın en büyük otomobil üreticilerinden olan PSA Grup; Opel, Citroen ve Peugeot gibi markaları bünyesinde barındırıyor.

Koronavirüs salgını boyunca zor günler geçiren şirket, Fransa'nın kuzeyindeki Hordain fabrikasını kapatmak zorunda kalmıştı.

Son günlerde PSA'nın aldığı ilginç bir karar Fransa'da oldukça tepkiyle karşılandı. Şirket, Fransa'daki bir fabrikasında çalışmaları için 500 Polonyalı işçiyi işe alacağını duyurdu.

KARAR TEPKİYLE KARŞILANDI

Fransız hükümeti ve Avrupa Birliği çevrelerinden tepkiyle karşılanan karar sonrası şirket, şimdi 500’e yakın Polonyalı işçinin bölgeye transferini gerçekleştirmeye çalışıyor.

Fransız ekonomisinin pandemi sürecinde yüzde 11 seviyesinde gerilemesi bekleniyor. Ayrıca ülkede pandemi sırasında büyük iş kayıplarının yaşandığı da ifade ediliyor.

PSA, KARARINDA ISRARLI

PSA yetkilileri ise Fransız hükümeti ve AB’nin eleştirilerine rağmen Polonyalı 500’e yakın işçiyi fabrikalarında çalıştırmak için alternatif yöntemler arandığını belirtiyor.

Yetkililer ayrıca, kısa vadede yerel işçilerle birlikte büyük miktarda Polonyalı işçinin iş başı yapabilmesini sağlayacak bir plan üzerinde çalıştıklarını da vurguladı.