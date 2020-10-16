PSA, küçük şehir araçlarını piyasadan çekmeye hazırlanıyor

FCA ile birleşme çalışmaları yapan PSA Grubu, satışları düşük olan küçük şehir araçlarını piyasadan çekerek bir an önce kârlılığını artırmayı planlıyor.

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ve Peugeot ve Citroen markalarının bağlı bulunduğu Fransız PSA grubu, geçtiğimiz aralık ayında yüzde 50-50 ortaklıkta birleşmek için anlaşma sağlamıştı.

Düşük talebe sahip araçlarını piyasadan çekerek karlılığını artırmayı ve FCA ile daha güvenli bir ortamda birleşmeyi planlayan PSA, küçük şehir araçlarını satıştan kaldıracak.

Daha önce Peugeot 108'in fişini çekeceği iddiaları ile karşımıza çıkan PSA Grubu, Reuters'in haberine göre listeye Citroen C1 modelini de ekleyecek.

"A SEGMENTİ TARİHE GEÇTİ"

Konu ile ilgili açıklama yapan PSA'dan bir kaynak, "PSA, A Segmenti üretiminden resmen çekiliyor. Bu ürünler markaya Avrupa'da en çok kaybettiren modeller olarak tarihe geçti." ifadelerini kullandı.

PSA, şimdilik bu iki modelin geleceği hakkında net bir açıklama yapmamış olsa da bu hareketin sinyallerini daha önceden vermişti.

Dünya çapında kullanıcıların daha büyük otomobilleri tercih etmeye başlaması, Avrupa'da mini şehir modellerinin sonunu getirebilir.