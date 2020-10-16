Dolar
7.9246
-0.0983%
Euro
9.2815
-0.1559%
Altın
1906.71
-0.1011%
Borsa
1189.23
0.7454%
G. Altın
485.656
-0.3388%
Bitcoin
89895.15
-2.043%
EXEN Coin
12.01
1.09%
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    PSA, küçük şehir araçlarını piyasadan çekmeye hazırlanıyor

    FCA ile birleşme çalışmaları yapan PSA Grubu, satışları düşük olan küçük şehir araçlarını piyasadan çekerek bir an önce kârlılığını artırmayı planlıyor.
    • REUTERS
    • 16.10.2020 - 09:09
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    PSA, küçük şehir araçlarını piyasadan çekmeye hazırlanıyor

    Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ve Peugeot ve Citroen markalarının bağlı bulunduğu Fransız PSA grubu, geçtiğimiz aralık ayında yüzde 50-50 ortaklıkta birleşmek için anlaşma sağlamıştı.

    Düşük talebe sahip araçlarını piyasadan çekerek karlılığını artırmayı ve FCA ile daha güvenli bir ortamda birleşmeyi planlayan PSA, küçük şehir araçlarını satıştan kaldıracak.

    Daha önce Peugeot 108'in fişini çekeceği iddiaları ile karşımıza çıkan PSA Grubu, Reuters'in haberine göre listeye Citroen C1 modelini de ekleyecek.

    citroen c1

    "A SEGMENTİ TARİHE GEÇTİ"

    Konu ile ilgili açıklama yapan PSA'dan bir kaynak, "PSA, A Segmenti üretiminden resmen çekiliyor. Bu ürünler markaya Avrupa'da en çok kaybettiren modeller olarak tarihe geçti." ifadelerini kullandı.

    PSA, şimdilik bu iki modelin geleceği hakkında net bir açıklama yapmamış olsa da bu hareketin sinyallerini daha önceden vermişti.

    Dünya çapında kullanıcıların daha büyük otomobilleri tercih etmeye başlaması, Avrupa'da mini şehir modellerinin sonunu getirebilir.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir