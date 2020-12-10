PSA, van tipi araçlarını da elektrikliye dönüştürecek

PSA; Peugeot e-Partner, Citroen e-Berlingo, Opel Combo-e ve Vauxhall Combo-e ile sıfır karbon emisyonlu taşıma hizmetlerini piyasaya sunacak.

Elektrikli araçlara olan ilgi her geçen gün artarken, birçok şirket artık ticari araçlarını da elektrikli hale getirmeye başladı.

Bu şirketlerden biri olan PSA grubu, 2021 bitmeden önce Avrupa'daki tüm hafif ticari araç filosunun yüzde 100 elektrikli olacağını açıkladı. Bu kapsamda şirket; Peugeot e-Partner, Citroen e-Berlingo, Opel Combo-e ve Vauxhall Combo-e ile sıfır CO2-emisyonlu taşıma hizmetlerini piyasaya sunacak.

PARÇALAR FARKLI ÜLKELERDE ÜRETİLECEK

Elektrikli küçük vanlar ve akü paketleri Vigo tesisinde (Galiçya, İspanya), elektrikli motorlar Tremery'de (Fransa) ve şanzıman dişilileri Valenciennes'de (Fransa) bir araya getirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Groupe PSA Hafif Ticari Araçlar İşletme Birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Xavier Peugeot, "Küçük vanların ve ilgili yolcu araçlarının tamamen-elektrikli türleriyle Groupe PSA, elektriğe geçiş atağına devam ediyor ve şimdi de performanstan hiçbir taviz vermeden, tamamen elektrikli hafif ticari araç portföyünü sunuyor." ifadelerini kullandı.