PSA ve Fransa merkezli enerji şirketi Total ortak batarya üretecek

Peugeot ve Citroen'in sahibi PSA, Fransa merkezli enerji şirketi Total ile batarya üretimi konusunda iş birliğine gitti.

Elektrikli otomobillere olan ilgi her geçen gün artarken, otomobil üreticileri kendi teknolojilerini geliştirmek için birbirleriyle yarışıyor.

Fransız otomotiv üreticisi PSA ve Fransız enerji şirketi Total, elektrikli araçlarda kullanılmak üzere batarya üretimi konusunda iş birliğine gidiyor.

Yapılan açıklamaya göre iki şirket, Automotiv Cells Company (ACC) isimli ortak bir girişime imza attı.

HEDEF: YILDA 1 MİLYON ÜRETİM

Bu kapsamda, Fransa ve Almanya'da birer fabrika kurulacağı açıklandı. Söz konusu fabrikaların 2023 yılında faaliyete geçmesi bekleniyor. 2030 yılında ise, yılda bir milyon üretim kapasitesine ulaşılması hedefleniyor.

PSA bünyesinde Peugeot, Citroen, DS, Opel gibi markalar bulunuyor. Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile birleşme anlaşması imzalayan şirket, birleşmenin tamamlanmasının ardından kurulacak 'Stellantis' isimli yeni şirket bünyesine geçecek.

İki grubun birleşmesi dünyanın dördüncü büyük otomotiv üreticisini ortaya çıkaracak.