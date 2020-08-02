PSA'nın gelirleri yılın ilk yarısında yüzde 34 düştü

PSA Grubu'nun açıklamasına göre, grup gelirleri 2020'nin ilk yarısında 25.1 milyar euro oldu ve 2019'un ilk yarısına kıyasla yüzde 34.5 düştü.

Tüm dünyada etkili olan koronavirüs nedeniyle yılın ilk yarısında oldukça zor durumda kalan otomobil sektörü, normalleşme ile birlikte yeniden toparlanmaya başladı.

1976 yılında Fransa'da kurulan otomobil üreticilerinden PSA, koronavirüse rağmen yılın ilk yarısında kar etmeyi başardı. Ancak şirketin gelirleri, 2019'un ilk yarısına kıyasla yüzde 34.5 azaldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, yılın ilk yarısında 25.1 milyar euro gelir elde edildi.

FAALİYET GELİRLERİ DE SERT DÜŞTÜ

Grubun tekrar eden faaliyet geliri 517 milyon euro düzeyinde gerçekleşerek yüzde 84.5 düşerken, otomotiv tekrar eden faaliyet geliri yüzde 72.5 düşüşle 731 milyon euro oldu.

Otomotiv pazarlarındaki keskin düşüşe rağmen pozitif ürün karması ve maliyet düşürme çalışmaları sayesinde şirket, yüzde 3.7 karlılık düzeyine ulaşmayı başardı.

PSA, 2020 yılında otomotiv piyasasında Avrupa'da yüzde 25, Rusya'da ve Latin Amerika'da yüzde 30 ve Çin'de yüzde 10 düşüş bekliyor.

"GRUBUN DAYANIKLILIĞI KANITLANDI"

Açıklamada görüşlerine yer verilen PSA Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Tavares, "İlk yarıda elde ettiğimiz sonuçlar, çevikliğimizi artırmak ve kara geçiş noktamızı düşürmek üzere 6 yıldır devam eden yoğun çalışmalarımızın ödülünü aldığımızı ve grubun dayanıklılığını kanıtlamaktadır.

Grup, aynı zamanda müşterilerimiz için temiz, güvenli ve uygun maliyetli mobilite sağlamaya odaklanan ve bu konuda elinden geleni yapan ekiplerimiz sayesinde krizi atlatmaktadır.

Yılın ikinci yarısında sağlam bir sıçrama yakalamaya ve 2021'in ilk çeyreğinde Stellantis'in (FCA ve PSA Grubu'nun birleşeceği grubun adı) doğuşunu tamamlamaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.