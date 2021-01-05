PSA'nın hissedarları Fiat Chrysler ile birleşmeyi onayladı

Peugeot ve Citroen markalarının bağlı bulunduğu Fransız PSA Grubu’nun hissedarları, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile birleşme anlaşmasına onay verdi.

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile Peugeot ve Citroen markalarının bağlı bulunduğu PSA grubu, geçtiğimiz yıl aralık ayında yüzde 50-50 ortaklıkta birleşmek için anlaşma sağlamıştı.

PSA Grubu’nun olağanüstü genel kurul toplantısında Fransa devleti, Peugeot ailesi ve Çin merkezli Dongfeng’in içinde bulunduğu hissedarlar, her iki şirketin yüzde 50 paya sahip olacağı Stellantis adlı şirketi oluşturmak için varılan anlaşmayı onayladı.

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Avrupa Birliği (AB) rekabet kurumu da Fiat Chrysler ile PSA'nın birleşmesine onay vermişti.

EN BÜYÜK DÖRDÜNCÜ ÜRETİCİ OLACAK

Birleşmeyle ortaya çıkacak yeni şirket Stellantis’in, yıllık 8.7 milyon araç üretimi ve yaklaşık 170 milyar euroluk ciro ile dünyanın dördüncü büyük otomobil üreticisi olacağı tahmin ediliyor.



