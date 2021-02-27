Peugeot yeni logosunu tanıttı

Peugeot, yeni ürünlerini tamamlamak için logosunu yeniden tasarladı. İşte yeni Peugeot logosu...

Son zamanlarda logosunu yenileyen otomobil üreticilerine Peugeot da eklendi. Şirketin küresel tasarım stüdyosu Peugeot Design Lab tarafından tasarlanan yeni logo tanıtıldı.

Peugeot, 1850 yılından bu yana, hepsi de aslan amblemini taşıyan 10 farklı logoya sahip oldu. Yeni tanıtılan logo ise markanın 11. logosu olarak kayıtlara geçti.

Peugeot'tan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en eski otomotiv markası Peugeot yeni bir logo ile kişiliğini ve karakterini yeniden tanımlıyor ve tarihinde yeni bir sayfa açıyor.

İŞTE YENİ PEUGEOT LOGOSU

Logo üzerindeki amblem aslan, aynı zamanda güçlü ve içgüdüsel bir marka olmayı yansıtıyor.

Marka, son 10 yılda tüm ürün gamı yenilendi ve sınıf atladı. Bunun yansıması olarak 2021 yılında Peugeot e-Expert ve 2019 yılında Partner ile 'Yılın Uluslararası Ticari Aracı' ve üç kere 'Yılın Otomobili' (2014 yılında Peugeot 308, 2017 yılında Peugeot SUV 3008 ve 2020 yılında Peugeot 208) seçilerek başarısını perçinledi.

Peugeot, hem binek otomobiller hem de hafif ticari araçlarıyla elektrikli bir ürün gamı oluşturmuştu.



