Qualcomm ve BMW, yeni çipler için ortak oldu

Qualcomm ve BMW, yeni çipler için ortak oldu

Qualcomm ve BMW, yeni çipler ve otonom sürüş sistemleri için yeni bir ortaklık kurduklarını açıkladı.

Son zamanlarda otomotiv sektöründe yaşanan çip tedarik sorunları, aylar geçmesine rağmen çözülebilmiş değil.

Başta ABD ve Japonya'da üretim yapan markalar olmak üzere, dünyanın birçok ülkesinde otomotiv üretimlerinde yetersiz çip tedariki nedeniyle kesintiler var.

Yarı iletken çip arzı sıkıntısı nedeniyle bazı modellerinde dokunmatik ekran işlevini kaldıracağı açıklanan Alman otomobil markası BMW, çipler için dev bir adım attı.

QUALCOMM İLE ORTAK OLDULAR

BMW, özellikle akıllı telefonlar için çip tedarik eden dev şirket Qualcomm ile ortak olduklarını duyurdu.

Qualcomm, BMW Group araçlarına güvenli, akıllı ve sofistike sürüş deneyimleri sunmak için çalışacak.

Qualcomm Başkanı ve CEO'su Cristiano Amon, "BMW ile yaptığımız ortaklık, iki teknoloji liderinin yeni nesil otomobil için Snapdragon Dijital Şasi'nin önemli bir unsurunu tasarlamak ve geliştirmek üzere bir araya geldiği otomotivde yeni bir çağın başlangıcı olacak." ifadelerini kullandı.

BMW, Qualcomm tarafından üretilecek yeni çiplerin 2025'ten itibaren üretilecek Neue Klasse serisi otomobillerde kullanılacağını açıkladı.

Öte yandan, son zamanlarda Qualcomm'un otomobil sektörüne ilgi gösterdiğini söyleyebiliriz. ABD'li şirket, daha önce de Fransız otomobil üreticisi Renault'ya yeni elektrikli aracındaki bilgi-eğlence sistemi gösterge panelleri için çip sağlamıştı.