Quantum Group, Lamborghini'yi satın almak istiyor

Quantum Group isimli yatırım grubu, Lamborghini'yi satın alma konusunda Volkswagen'e yaptığı teklifi yükseltti.

Quantum Group AG adlı yatırım şirketi, Volkswagen Grubu'na Lamborghini markasını satın almak için geçtiğimiz haftalarda 7.5 milyar dolarlık bir teklif te bulunmuştu. Ayrıca Quantum, şirkete 1 milyar dolarlık daha yatırım yapmayı planladığını açıklamıştı.

İsviçre'nin Zürih kentinde yer alan bir holding şirketi olan Quantum, İtalyan marka için Volkswagen'e yaptığı teklifi yükseltti.

1 MİLYAR DOLAR DAHA ARTIRDI

Quantum Group, Lamborghini'nin yatırımlarını ve tüm çalışanlarını kapsayacak yatırım teklifini tam 1 milyar euro daha artırarak 2 milyar euroya ulaştırdı.

Quantum Group yöneticilerinden ve ortaklarından Rea Stark,"Teklifimiz hala geçerli. Lamborghini için gereken planlamaları yaparak bu teklifi sunduk ve pazarlığa açık olduğumuzu dile getirdik. Her türlü sonuca hazırız. Öte yandan bu teklifin oldukça adil olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru, elektrikli araçlara yönelmek için Volkswagen'in Bugatti, Bentley, Lamborghini ve Ducati gibi markaları satabileceği ortaya çıkmıştı.

Volkswagen'in Denetleme Kurulu ise satışa çıkabilecekleri söylentileri çıkan Lamborghini, Bentley ve Ducati’nin Volkswagen Grubu’nda kalacağını duyurmuştu.

Öte yandan Volkswagen'in Quantum Group'un satın alma teklifine ne yanıt vereceği şimdiden oldukça merak ediliyor.