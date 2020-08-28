Range Rover Evoque, dizel hibrit motor seçeneği ile Avrupa'ya geldi

Range Rover Evoque, Avrupa'da dizel hibrit motor seçeneği ve diğer teknolojik özelliklerle yenilendi. Yenilenen otomobil, ilk olarak İngiltere'de satışa çıkacak.

Range Rover Evoque, Avrupa pazarında yeni motor seçeneğine ve teknolojilere kavuşuyor.

Öncelikle İngiltere'de satışa sunulacak model, artık yeni nesil dört silindirli Ingenium dizel motorlardan güç alacak.

Yarı hibrit teknoloji ile donatılan araçlar 165 bg ve 200 bg güç çıkışları ile otomobil severlerin beğenisine sunulacak.

Standart bir dizel motor ve batarya paketi ile eşleştirilen bu motor, hızlanma ve frenleme esnasında aracın 48 voltluk bataryasını tekrar şarj edebilecek.

Bu iki yeni seçeneğe ek olarak Land Rover, daha önce Evoque'un PHEV versiyonlarını da tanıtmıştı.

UZAKTAN GÜNCELLENEBİLİYOR

Kabinde ise Land Rover'ın yeni Pivi bilgi eğlence sistemi bizleri karşılıyor. Markanın araçların uzaktan güncelleme alabilmesi için ürettiği bu sistem, Evoque'un içerisinde iki farklı Bluetooth bağlantısına da izin verecek.

Yeni kabin hava filtreleme sistemi de motor seçenekleri ile gelen yenilikler arasında.

Özellikle koronavirüs salgınının ardından bu tarz teknolojilere odaklanan üreticiler arasında olan Land Rover, bu sistem ile kabin içerisindeki havayı temizleyerek daha temiz bir ortam sunmayı amaçlıyor.

Kaynak: Motor 1 Türkiye