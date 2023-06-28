Range Rover modellerine yüz binlerce TL zam geldi Range Rover modellerinin Türkiye'deki fiyatları ciddi şekilde arttı. İşte son zamanlarda otomobillerde yaşanan fiyat değişimi.

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Rusya-Ukrayna savaşıyla artan maliyetler, yükselen dolar kuru ve sıfır otomobil üretiminde yaşanan sıkıntılardan dolayı, sıfır araç fiyatları artmaya devam ediyor.

Otomobil üreticileri, özellikle ithal modellere haziran ayı içerisinde birkaç kez zam yaptı.

Range Rover modelleri ciddi şekilde zamlandı

Range Rover modellerinin Türkiye'deki fiyatları ciddi şekilde arttı. Geçtiğimiz hafta 1.5 milyon TL zamlanan Range Rover modeli, bu hafta da 800 bin TL zamlandı ve yeni fiyatı 13 milyon 761 bin TL oldu.

Son yapılan zamla birlikte, Range Rover Sport modelinin fiyatı 9 milyon 286 bin TL'den, 9 milyon 874 bin TL'ye yükseldi.

Range Rover Defender ise 5 milyon 105 bin TL'den 5 milyon 428 bin TL'ye çıktı.