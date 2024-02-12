Rekabet kızıştı: Tesla, fiyatları bir kez daha düşürdü Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, ABD'deki fiyatlarına bir indirim daha yaptıklarını duyurdu.

ensonhaber.com

Çin, ölçek ekonomisi ve ham maddeye yakınlık avantajlarıyla çok daha ucuza elektrikli araçlar geliştirebiliyor.

Bu durumdan rahatsız olan üreticiler, daha ucuz otomobiller üretmek için düğmeye bastı. Ayrıca markalar, mevcut modellerin fiyatlarını düşürerek rekabete katılmak istiyor.

Sektör yetkilileri, Çinli üreticilerle rekabet edebilmenin tek yolunun uygun fiyatlı araçlar olduğunu söylüyor.

Tesla'dan bir indirim kararı daha

Daha önce Çin'de ve Avrupa'da indirime giden ve rakipleri tarafından eleştirilen Tesla, bu kez ABD fiyatlarını düşürdü.

Tesla internet sitesinden yapılan duyuruda, Model Y'nin RWD ve Uzun Menzilli versiyonlarının fiyatlarında 29 Şubat'a kadar indirime gidileceği ve bu fiyatların 1 Mart'tan itibaren 1000 dolar veya daha fazla artacağı belirtildi.

Model Y arkadan çekişli ve Model Y Uzun Menzilli versiyonları ABD'de 1000 dolar düşürülerek, 42 bin 990 dolar ve 47 bin 990 dolara indi.

Duyuruya göre Model Y Performance versiyonunun ve diğer modellerin fiyatları değişmedi.

Tesla, Çin'in ardından Almanya'da da fiyat indirimine gitmişti. Tesla'nın uyguladığı bu indirimler, rakipleri üzerinde baskı yaratma atağı olarak görülüyor.