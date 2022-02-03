Rekabet Kurulu, Alman otomotiv üreticileri hakkındaki kararını açıkladı

Rekabet Kurulu tarafından Alman otomotiv devleri Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı ve herhangi bir cezaya yer verilmedi.

Rekabet Kurulu, 5'li grup olarak adlandırılan Alman otomobil üreticileri Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW hakkında yürütülen ön araştırmayı karara bağlayarak, bu şirketler hakkında soruşturma başlatmıştı.

Kurul tarafından Audi, BMW, Mercedes, Porsche ve Volkswagen hakkında 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinde yer alan, "Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır." kararını ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma karara bağlandı.

CEZA VERİLMEDİ

5 Alman devine, rekabete aykırı hareket etmedikleri gerekçesiyle idari para cezası verilmemesine karar verildi.

Ayrıca, Rekabet Kurulu tarafından hazırlanan dosya kapsamında diğer iş birliklerinin 4054 sayılı Kanun’un 4. Maddesine aykırılık teşkil etmediğine ve aynı kanunun 16. Maddesi uyarınca 5 Alman otomotiv devine idari para uygulanmasına yer olmadığına karar verildi.



