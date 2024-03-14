Rekabet Kurulu'ndan Ford ve Volkswagen ortak üretimine onay Rekabet Kurulu, Ford Otomotiv'in Kocaeli'de bulunan tesislerinde Ford Motor Company ile Volkswagen AG'nin ortak üretim yapmasına onay verdi.

ensonhaber.com

Ford Motor Company ve Volkswagen AG, çeşitli araçları ortak üretmek için bir anlaşma imzalamış ve Rekabet Kurulu'na iletmişti.

Rekabet Kurulu, Ford Motor Company ve Volkswagen AG arasındaki bir tonluk ticari araçların geliştirilmesi, tedariki ve üretimi konusundaki anlaşmalara muafiyet tanınmasını kararlaştırdı.

Böylece, Kocaeli'deki tesiste yapılacak olan ve ilk aşamada yeni nesil ticari dizel araçlar, şarj edilebilir hibrit elektrikliler ve tam elektrikli araçları kapsayan anlaşma onaylanmış oldu.

İlk hangi modeller üretilecek

Anlaşma kapsamında ilk üretilecek olan modeller, Ford Otomotiv Sanayi AŞ'nin tesislerinden çıkacak olan yeni nesil Ford Transit Custom ve Ford Tourneo Custom ailelerindeki araçlar olacak.

Bu araçların bir tonluk orta ticari dizel, şarj edilebilir hibrit elektrikli ve tam elektrikli versiyonları üretilecek.

Açıklamada, Ford'un, 2020-2025 yılları içerisinde 1 milyar 390 milyon euroluk yatırım yapması ve 180 bin adetlik bir tonluk ticari araç üretim kapasitesini 405 bine yükseltmesinin öngörüldüğü aktarılarak, firmanın yaklaşık 11 yıllık üretim planını uygulamaya koymasının beklendiği bildirildi.