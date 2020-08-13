Rekabet Kurumu'ndan Ford ve Tofaş'a soruşturma

Rekabet Kurumu, rekabetin korunması ve ikinci el fiyatlardaki artış nedeniyle Ford, Tofaş ve Doğuş Otomotiv hakkında soruşturma başlattı.

Rekabet Kurumu, sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarının ani yükselişi nedeniyle birçok büyük otomotiv markası ve kiralama şirketini geçtiğimiz haziran ayında yakın takibe almıştı.

Aradan geçen sürede incelemelerini tamamlayan Rekabet Kurumu, otomotiv markaları ve kiralama şirketleri için soruşturma açıldığını duyurdu.

YÖNETİCİLERDEN SAVUNMA İSTENDİ

Soruşturmaya ilişkin halka açık şirketlerden Tofaş, Ford Otosan ve Doğuş Otomotiv'den KAP'a açıklama yapılırken, otomotiv marka ve kiralama şirketlerinin yöneticilerinden savunma istendi.

Soruşturmaya ilişkin KAP'a açıklama yapan Ford ve Tofaş, "Rekabet Kurumu tarafından, birinci el (sıfır) ve ikinci el araç satışı pazarlarında faaliyet gösteren distribütör ve araç kiralama şirketlerinin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak, şirketimizin de içinde bulunduğu sektördeki birçok şirkete soruşturma çalışmaları başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

4. MADDE NE DİYOR

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinde şu ifadeler yer alıyor:

"Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır."