Rekor devam ediyor! Otomotiv satışları eylülde yüzde 55,9 arttı Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bu yılın eylül ayında yüzde 55,9 büyüyerek 96 bin 793 adet olarak kayıtlara geçti ve eylül ayının rekorunu kırdı.

AA & Ensonhaber

Türkiye otomotiv pazarı, pandemi ve ardından yaşanan çip ve lojistik krizlerinin etkilerini azalarak yaşamaya devam ediyor.

Markaların en büyük problem olarak gördüğü tedarik sorunları azalmaya devam ederken, satışların sürekli olarak artması dikkat çekiyor.

Eylülde rekor devam etti

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) eylül ayı verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2022 yılı Eylül ayına göre yüzde 55,9 artarak 96 bin 793 seviyesinde gerçekleşti.

Eylül ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 76,7 artarak 78 bin 971 adet olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 2,4 artarak 17 bin 822'ye ulaştı.

Bu, tüm zamanların en yüksek eylül ayı satışı olarak kayıtlara geçti.

9 aylık veriler

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları,- 2023 yılı Ocak-Eylül döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 64,8 artarak 857 bin 575 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları söz konusu döneminde, yüzde 67 artışla 666 bin 890 adet, hafif ticari araç satışları da yüzde 57,2 artarak 190 bin 685 adet oldu.

Söz konusu dönemde, otomatik şanzımanlı otomobillerin toplam satışlardaki payı yüzde 80,3 olurken, manuel şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 19,7 olarak belirlendi.

Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre, van gövde tipi yüzde 78,1 payla en çok tercih edilen gövde tipi olurken, kamyonet gövde tipi yüzde 9 payla ikinci sırada yer aldı.

Markaların satış adetlerine bakıldığında ise Togg, sadece eylül ayında 2 bin 204 adet, teslimata başlanılan mayıs ayından bu yana ise 5 bin 604 adet T10X'i kullanıcılarla buluşturdu.