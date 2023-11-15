Renault 20 bin euroluk ucuz otomobilini tanıtacak Renault, Twingo'nun varisi olacak uygun fiyatlı yeni bir mini otomobil çıkarmaya hazırlanıyor.

ensonhaber.com

Son zamanlarda otomobil üreticileri, rekabetin oldukça artmasıyla ucuz model üretme yarışına girdi.

Fransız otomobil üreticisi Renault, Twingo'nun varisi olacak uygun fiyatlı yeni bir mini otomobil çıkarmaya hazırlanıyor.

Hedef 1 milyon üretim

Renault'nun elektrikli araç birimi Ampere, 2030 yılına kadar altı elektrikli otomobil piyasaya sürmeyi ve 2032 yılına kadar bir milyon araç üretmeyi planlıyor.

Avrupa pazarına yönelik geliştirilen araç, operasyon maliyetlerini düşürme ve ticaret tarifelerinden etkilenmemesi amacıyla Renault'nun Slovenya'daki fabrikasında üretilecek.

Renault'un CEO'su Luca de Meo, yeni otomobillerinin elektrikli araç satışlarını arttırarak yaygınlaşmasına yardımcı olacağını ifade ediyor.

Fiyatı 20 bin euro

Otomobilin satış fiyatının 20 bin eurodan başlayacağı da gelen bilgiler arasında. Otomobil hakkında şimdilik daha fazla detay yok.