Renault, 2020 yılında 9,7 milyar dolarlık zarar açıkladı

Fransız otomobil üreticisi Renault, koronavirüs salgınının etkisiyle geçen yıl 9,7 milyar dolar (8 milyar euro) zarar ettiğini duyurdu.

Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl otomobil üreticileri için bir hayli zor geçti. Fabrikalarını ve satış bayilerini kapatmak zorunda kalan markalar, her ne kadar normalleşme ile birlikte yeniden üretime başlasalar da zarar etmekten kurtulamadılar.

Bu otomobil üreticilerinden biri olan Fransız Renault, salgın nedeniyle 2020'de 8 milyar euro (9,7 milyar dolar) zarar ettiğini açıkladı.

SATIŞLAR YÜZDE 21 DÜŞTÜ

Renault'dan yapılan yazılı açıklamada, 2020'de 3 milyona yakın aracın satıldığı, satışların yüzde 21,3 düştüğü belirtildi.

Salgının etkisiyle, şirketin geçen yılın ilk çeyreğinde 7,38 milyar euro, 2020'nin tamamında ise 8 milyar euro zarar ettiği bildirilen açıklamada, 2019'da da 141 milyon euro kayıp yaşandığı hatırlatıldı.







Açıklamada, şirket cirosunun 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 21,7 azalarak 43,5 milyar euro olduğu kaydedildi.

Konuyla ilgili görüşlerine yer verilen şirketin Genel Direktörü Luca de Meo, 2020'den itibaren şirketin maliyetinin 1,5 milyar euro azaltıldığını belirtti.

"ÖNÜMÜZÜ GÖREMİYORUZ"

Bu yılın zor geçeceğini ifade eden Meo, koronavirüs salgını nedeniyle önlerini göremediklerini ve elektronik ürünlerde yaşanan sorunların bu yıl 100 bin aracın üretimini olumsuz etkileyebileceğini aktardı.