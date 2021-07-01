Renault, 2025'e kadar 10 yeni elektrikli araç satışa sunacak

Renault Grubu Üst Yöneticisi Luca de Meo, 2025 yılına kadar 10 yeni elektrikli araçla pazardaki konumunu sağlamlaştıracaklarını duyurdu.

Fransız otomobil markası Renault, 2025 yılında yüzde 65’in üzerinde elektrikli / elektrik destekli araç ve 2030’da yüzde 90’a varan elektrikli araç ile Avrupa pazarının en çevreci ürün gamını sunmayı hedefliyor.

Renault Grubu, 2025 yılına kadar 7 tanesi Renault olmak üzere 10 yeni elektrikli aracı pazara sunarak, elektrikli araç platformlarından en iyi şekilde faydalanacak.

Bu araçlardan biri olacak ikonik Renault 5, bataryadan elektrikli güç-aktarma sistemlerine ve montajına kadar Renault ElectriCity tarafından Kuzey Fransa’da yeni CMF-B EV platformu ile üretilecek.

YENİ BİR EKOSİSTEM HAYATA GEÇTİ

Grup, 9 Haziranda “Made in France” otomobiller için Renault ElectriCity'yi kurduğunu da açıkladı. Kuzey Fransa’daki bu yeni oluşum, Renault’nun Douai, Maubeuge ve Ruitz’deki üç fabrikasını ve ayrıca güçlü bir tedarikçi ekosistemini bir araya getiriyor.

Geleneksel içten yanmalı motorlardan elektrikli güç aktarma organlarına başarılı bir geçişle bu yeni endüstriyel ekosistem, 2024’ün sonuna kadar 700 yeni istihdam yaratacak.

HEDEF YILDA 400 BİN ARAÇ

Avrupa’daki elektrikli araçlara özel en büyük üretim üssü olan Renault ElectriCity sayesinde Renault Grubu, söz konusu fabrikaları 2025 yılına kadar Avrupa’nın en rekabetçi ve verimli elektrikli araç üretim noktası haline getirmeyi planlıyor.

Markanın hedefi ise, yılda 400 bin araç üretmek ve üretim maliyetini araç değerinin yaklaşık yüzde 3'üne düşürmek.