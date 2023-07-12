Renault, 25 bin euroluk yeni elektrikli otomobilini tanıttı Münih otomobil fuarında ilk kez görücüye çıkan yeni Renault 5 elektrikli hatchback ile ilgili yeni görüntüler yayınlandı.

Elektrikli otomobil pazarına olan ilgi artmaya devam ederken Renault, özellikle Zoe modeliyle Avrupa'da büyük başarılara ulaştı.

Renault Zoe, 2024 yılında yollara veda edecek ve Zoe'den kalan boşluk tamamen elektrikli olarak hayata döndürülecek ikonik modeller Renault 4 ve 5 ile dolacak.

Renault 5 görüntüleri paylaşıldı

Münih otomobil fuarında ilk kez görücüye çıkan yeni Renault 5 elektrikli hatchback ile ilgili yeni görüntüler yayınlandı.

Şu anda test aşamasında olan aracın 2024 yılında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Paylaşılan fotoğraflar modelin üretim öncesi prototiplerini gösteriyor.

Elektrikli otomobil, CMF-B platformunu kullanan ilk model olarak gelecek. Ön aksa yerleştirilmiş 136 beygirlik bir motorla donatılacak olan araç, 40 ve 52 kWh olmak üzere iki batarya seçeneği ile yollara çıkacak.

52 kwh'lik bataryanın araca 400 kilometreye kadar menzil sağlayacağı belirtiliyor

25 bin euroluk başlangıç fiyatına sahip olacak Renault 5, Renault'nun kuzey Fransa'daki Douai fabrikasında üretilecek.