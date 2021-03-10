Renault Arkana Avrupa'ya geliyor: İşte fiyatı

Fransız otomobil üreticisi Renault'nun coupe SUV modeli Arkana, üç farklı donanım seviyesi ve yalnızca hibrit ünitesiyle Avrupa yollarına çıkıyor. İşte Renault Arkana fiyatı ve özellikleri...

Yaklaşık iki yıldır Rusya'da satışta olan Arkana'nın 2021 yılında Avrupa pazarına giriş yapacağını daha önce açıklayan Fransız üretici Renault, bu ay içerisinde Renault Arkana için ilk siparişleri almaya başlayacak.

Renault Arkana'nın Avrupa pazarında satışa sunulacak versiyonu şirketin modüler CMF-B platformu üzerine inşa edildi. Söz konusu platform yeni Clio ve Captur modellerinin de altyapısını oluşturuyor.

RENAULT ARKANA TEKNİK DETAYLAR

Coupe-SUV segmentinde yer alan Renault Arkana, Avrupa'da sadece hibrit sistemle tercih edilebilecek. E-TECH Hybrid adı verilen sistemde 91 beygirlik 1.6 litre dört silindirli benzinli ünite iki elektrik motoruyla birlikte çalışıyor. (48 beygirlik bir e-motor ve 20 beygirlik entegre marş jeneratörü.)

Böylece toplamda 145 beygir güç üreten bu sistem, Renault'nun açıklamasına göre şehir için sürüşlerde yüzde 80'e kadar saf elektrik modunda çalışabilecek şekilde tasarlanmış.

Renault Arkana'nın Avrupa versiyonunda mikro hibrit olarak adlandırılan iki seçenek daha mevcut. 1.3 litre TCe turbo benzinli motor üzerine kurulu bu sistemler EDC çift kavramalı şanzıman ve 12V lityum iyon batarya ile kombine edilmiş entegre marş jeneratörüne sahip.

Arkana'daki mikro hibrit seçeneklerin giriş seviyesi 140 beygir güç üretirken bir üst kademede 160 beygirlik güç seçeneği de mevcut. Fransız markaya göre bu sistem yüzde 8' kadar yakıt tasarrufu sağlıyor.

Bunun yanı sıra Arkana'ya seviye 2 otonom sürüş yeteneği kazandıran Otoyol ve Trafik Sıkışıklığı Yardımcısı, aktif acil durum freni, kör nokta uyarısı, şerit takip sistemi, şeritten ayrılma uyarısı ve 360 derece kamera gibi pek çok sürüş yardımcı sistemi de bulunuyor.

RENAULT ARKANA FİYAT

Renault Arkana - Zen - TCe 140 EDC - 29 bin 700 euro

Renault Arkana - Zen - E-TECH 145 - 31 bin 200 euro

Renault Arkana - İntens- TCe 140 EDC - 32 bin 100 euro

Renault Arkana - İntens- E-TECH 145 - 32 bin 600 euro

Renault Arkana - R.S. Line - TCe 140 EDC - 34 bin 700 euro

Renault Arkana - E-TECH 145 - 36 bin 200 euro

Kaynak: DonanımHaber