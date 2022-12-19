Renault Austral, Avrupa'nın en iyisi seçildi

Yeni Renault Austral, AUTOBEST jürisi tarafından "2023 Avrupa’nın Satın Alınabilecek En İyi Otomobili" seçildi.

Austral, Renault markası tarafından geliştirilen, yenilikçi bağlantılı teknolojiye sahip ve eko-sürüş keyfi sunan yeni kompakt SUV ailesinin bir parçasını oluşturuyor.

AUTOBEST’in 31 Avrupa ülkesinden 31 gazeteciden oluşan jürisi, Austral'i "2023 Avrupa'nın Satın Alınacak En İyi Otomobili" ödülüne layık gördü.

Jüri, birkaç hafta önce 6 finalist arasına giren Renault Austral modelini Avrupalı tüketicilerin satın alma kriterlerini en iyi karşılayan otomobil seçti.

Renault Austral, "2023 Avrupa'nın Satın Alınacak En İyi Otomobili" ödülü dışında kasım ayında SMARTBEST 2023 ödülünü de kazanmıştı.

Bu ödül, Google Otomotiv Hizmetleri ile bağlantılı OpenR Link bilgi-eğlence sisteminin işlevselliğini ortaya koyuyor ve Austral'i Avrupa'nın en gelişmiş bağlanabilirlik seviyesi sunan otomobili yapıyor.

Austral, Renault'nun C segmentinde gücünü ortaya koyma stratejisini somutlaştırıyor ve C-SUV segmentinin merkezinde yer alıyor.

Austral, 32 sürüş destek sistemi, Renault'nun gelişmiş 4CONTROL sistemi, Google'ın en iyi hizmet ve uygulamalarını sunan OpenR Link bilgi-eğlence sistemi ve verimli 200 hp E-TECH tam hibrit motoru ile sürüş keyfinden ödün vermeden herkes için en iyi teknolojiyi sunuyor.

Gelecek yıl Türkiye'de

Türkiye’de 2023 yılının ilk yarısında satışa sunulacak olan Renault Austral, özgün bir araç arayan kullanıcılara hitap ediyor.