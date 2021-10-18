Renault, Avrupa'da üretimi yavaşlatıyor

Renault, çip krizi nedeniyle Slovenya'nın Novo Mesto bölgesinde bulunan tesisteki üretimde kesintiler yapacak.

Otomotiv sektörünü ciddi şekilde etkileyen çip krizi sürerken, üretimde yavaşlama haberleri gelmeye devam ediyor.

Fransız otomobil üreticisi Renault, çip krizi nedeniyle Slovenya'nın Novo Mesto bölgesinde bulunan tesiste üretimi yavaşlatacak.

Yaklaşık 2 bin 400 kişiye ev sahipliği yapan bu tesis, Renault Clio ve Twingo ile birlikte Smart ForFour üretimi gerçekleştiriyor.

350 KİŞİNİN İŞİNE SON

Slovenya'daki yerel kaynakların iddialarına göre, tesis yaklaşık 350 kişinin işine son verecek.

Şimdilik konu hakkında resmi bir açıklama olmasa da üretimin üçte bir oranında yavaşlayacağı belirtiliyor.

Günde 650 adet otomobil üretebilen tesis, önümüzdeki hafta itibarıyla bu rakamı 480 adede kadar indirmiş olacak.